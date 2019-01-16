Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) bu yıl 30'uncu yaşını kutluyor. Her yıl Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen fuar, bu yıl 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. 26 bini aşkın gayrimenkul profesyonelinin katılması beklenen fuarın bu yılki ana teması “Geleceği Etkilemek”.
'GEÇEN YIL TÜRKİYE'DEN 250 KURUM VE KURULUŞ KATILDI'
Türkiye’den geçen yıl 250 kurum ve kuruluşun MIPIM’e katıldığını ve 4120 uluslararası B2B görüşmeye imza attıklarını belirten Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, “Nihayet bu yıl MIPIM Türkiye’yi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık. MIPIM ve MIPIM Türkiye birbirini tamamlayan iki unsur olacak” dedi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise “Ülkemizin dünya çapındaki inşaat ve gayrimenkul projelerinin sunulacağı İTO’nun görkemli İstanbul Pavilyonu, MIPIM 2019’da Cannes’ın en popüler sahilindeki yerini alacak.” diye konuştu.
Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı MIPIM 2019, 12-15 Mart tarihleri arasında Türkiye gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Fransa’nın Cannes şehrinde bu yıl 30’uncu kez kapılarını açacak MIPIM’de dünya gayrimenkul sektörünün dev oyuncuları bir araya gelecek.
FUARA YÜKSEK KATILIM BEKLENİYOR
Geçtiğimiz yıl 90 olan katılımcı ülke sayısı 100’e çıkarken, fuarın düzenlendiği alan da 20 bin metrekareden 21 bin 500 metrekareye yükseldi. 2017’de 25 bin olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 26 bine yükseldi. Bu yıl ise 26 bini aşkın kişinin MIPIM’i ziyaret etmesi bekleniyor.
Şimdiye kadar MIPIM 2019’a proje finansmanı alanında 5 bin, geliştirici alanında 4 bin 800, mimarlık alanında 2 bin, mülk sahibi alanında bin 600, hizmet sağlayıcı alanında 4 bin, portföy yönetimi ve ikincil piyasalar alanında da 5 bin 400 kuruluş kayıt yaptırdı.
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