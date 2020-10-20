Dinamo Kiev, UEFA ŞAmpiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Juventus'la karşı karşıya gelirken Mircea Lucescu da tarihe geçti. Rumen çalıştırıcı 75 yıl 83 günle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir grup maçına çıkan en yaşlı teknik direktör oldu.

RAKİBİNİ İLK KEZ OYNATMIŞTI!

Juventus maçının Lucescu için bir önemi daha vardı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Andrea Pirlo, 1995 yılında Lucescu'nun öğrencisiydi! Rumen çalıştırıcı, o yıl Brescia'yı çalıştırırken Andrea Pirlo'yu ilk kez oynatmıştı. Çiçeği burnunda teknik direktör geçen günkü basın toplantısında Lucescu'yu "Maestro" olarak tanımladı.