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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesi halinde, bunun ekonomik ve finansal şoklar yoluyla faaliyet ortamının bozulması dahil olmak üzere geniş çaplı etkilerinin olabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Uzun sürecek bir gerilimin potansiyel olarak yankıları olabilir; özellikle gerilimin petrol fiyatlarındaki etkisi yoluyla." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca ABD ve İran arasında devam eden gerilimin ekonominin genel görünümünü bozabileceği, Orta Doğu'da sadece petrol ve bankacılık sektörlerini değil turizm gibi alanları da olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.