Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Moody's'den, ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesinin geniş çaplı ekonomik ve finansal şoklara neden olabileceği uyarısında bulundu

Moody's
AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, ABD ve İran arasındaki gerilimin devam etmesi halinde, bunun ekonomik ve finansal şoklar yoluyla faaliyet ortamının bozulması dahil olmak üzere geniş çaplı etkilerinin olabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Uzun sürecek bir gerilimin potansiyel olarak yankıları olabilir; özellikle gerilimin petrol fiyatlarındaki etkisi yoluyla." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca ABD ve İran arasında devam eden gerilimin ekonominin genel görünümünü bozabileceği, Orta Doğu'da sadece petrol ve bankacılık sektörlerini değil turizm gibi alanları da olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yüzde 100 katma değerle 726 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMSıfır ithalatla 726 milyon dolar ihracat
Ali Babacan faizleri yorumladı
İŞ-YAŞAMBabacan'dan faiz kararları yorumu
Bakan Pakdemirli: 2020 küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir yıl olacak
İŞ-YAŞAMKüçükbaş hayvan için destek ödemesi
Ticaret Bakanı Pekcan: e-ticarette güven damgası sistemini oluşturduk
İŞ-YAŞAM"e-ticarette güven damgası sistemini oluşturduk"
Fındıktan 1.1 milyar dolar gelir - Haberler
İŞ-YAŞAMFındıktan 1.1 milyar dolar gelir
Esnaf ve sanatkar sayısı arttı
İŞ-YAŞAMEsnaf ve sanatkar sayısı arttı
Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı
İŞ-YAŞAMİhracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı
Memur emekli maaşı 2020: Emeklilere en az 2111 TL maaş verilecek! İşte yeni zamlı maaşlar
İŞ-YAŞAMMemur emekli maaşı 2020
İşsizlik maaşı hesaplama: İşsizlik maaşı alma şartları neler? Ne kadar oldu 2020
İŞ-YAŞAMİşsizlik maaşı hesaplama 2020
Asgari ücret ve AGİ 2020! Asgari ücret brüt ve asgari geçim indirimi zammı ne kadar? AGİ hesaplama
İŞ-YAŞAM2020 AGİ ve asgari ücret ne kadar?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X