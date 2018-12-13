Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, finansal olmayan Türk şirketlerin 2019 yılı görümünün, gelecek 12 ila 18 aylık süreçte negatif kalmaya devam edeceğini belirtti.

Moody's Yatırımcı Hizmetleri tarafından yayımlanan yıllık şirket görünümü raporunda ayrışan trendlerin Türkiye ve Güney Afrika için devam edeceği söylenirken, GCC olarak bilinen Körfez Arap İşbirliği Konseyi ülkelerindeki görünümün ise durağan olduğu belirtildi.

Türk şirketleri için negatif görünüme dövizdeki yüksek dalgalanma, daha da sıkılaşan finansal koşullar ve politika yönlendirmesindeki belirginliğin sınırlı olmasını gerekçe gösterildi.

Güney Afrika şirketleri içinse ülkedeki düşük büyüme, işletme ve tüketici talebini baskılayan sürmekte olan siyasi ve politika belirsizlikler negatif görünümü etkileyen faktörler olarak sınırlandı.

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