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Araç paylaşım şirketi Moov, filo yatırımları kapsamında 150 adet Kia Stonic'i araç parkına kattığını duyurdu. Şirket en son Mart aynda 400 adet sıfır kilometre Kia Picanto'yu filosuna dahil etmişti.

Kullanıcılarının ihtiyaçları paralelinde yeniliklere ve yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Moov, özellikle salgın dönemiyle birlikte önemli bir ulaşım alternatif haline geldi. 2.5 yıl içerisinde 700 bin üye sayısını aştık ve uygulamayı indirenlerin sayısı 2 milyonu geçti. 2 bin 400’den fazla araçla İstanbul, İzmir ve Ankara tek bir uygulama üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Paylaşım ekonomisi temelli iş modellerinin giderek yaygınlaştığını ve bunun ulaşıma yansımasının araç paylaşımı olduğunu söyleyen Ayyıldız, "Paylaşım ekonomisini keşfeden Y kuşağından sonra dijitalle büyüyen Z kuşağı da satın almak yerine kiralamayı, ihtiyacı kadar kullanmayı, çevreci markaları tercih ediyor, trendleri yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Moov’un çevreci bir ulaşım modeli olduğunun da altını çizen Ayyıldız, 2 milyon defadan fazla kiralama sayısıyla 12 bin tonluk CO2 salınımının geçtiklerini söyledi. Ayyıldız ayrıca, optimize temizlik yöntemleriyle yılda 8 bin 700 ton su, dijital sözleşme sayesinde ayda 7 bin 875 litre yakıt ve yılda 3 milyon adetlik kâğıt tasarrufu sağladıklarını sözlerine ekledi.