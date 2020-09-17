Mossad'dan Suudi Arabistan açıklaması!

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İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’den sonra Suudi Arabistan’ın da yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıkladı.

Cohen, İsrail’in Kanal12 televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE ile Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmasının Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki “cam duvarı” kırdığını belirterek, “ Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda.” dedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü ne onaylayan ne reddeden Cohen, tebessümle “Yorum yapmamayı tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Körfez ülkeleriyle ilişkilerin gizli temsilcisi sayılan Cohen, normalleşme anlaşmalarının bu ülkelerle yıllardır devam eden ilişkilere resmi bir boyut kazandırdığını vurguladı.

Cohen, “İran’ın hedeflerine” ilişkin bölgedeki endişelerin Körfez ülkelerinin Arap resmi politikasından ayrılmasına ve İsrail’i tanımasında büyük rol oynadığına dikkati çekerek, BAE ve Bahreyn ile imzalanan anlaşmaların İran ile savaşın stratejisini değiştirdiğini kaydetti.

Öte yandan Kanal13’e de konuşan Cohen, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşmesinin an meselesi olduğuna vurgu yaparak, “Bunun mümkün olduğuna kesin bir şekilde eminim. Bu normalleşme bu yıl içinde olabilir.” ifadelerini kullandı.

Cohen, İsrail ile normalleşme sürecine çok sayıda ülkenin katılması için çabaların sürdüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıklamıştı.

İSRAİL VE BAE İLE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.