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Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden yayınladığı duyuruda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde uzman erbaş alımı yapılacağı ifade edildi. Duyuruda ayrıca en az ilkokul mezunu olan adaylar uzman onbaşı için en az lise mezunu olan adaylar ise uzman çavuş alımı için başvuru yapabilecektir. İşte, 2019 MSB Uzman Erbaş alımı başvuru şartları...
UZMAN ERBAŞ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
(1) Başvurusu kabul edilen adaylar MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) veya kendilerine tebliğ edilecek sınav merkezlerinde, sınavlara katılacaklardır. Sınav merkezinde değişiklik olması durumunda adaylar bilgilendirilecektir. Sınav tarih ve çağrıları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyuru yapılacaktır.
(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY metrosuna binerek son durak olan Dikimevi’ne (20 dakika),oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.
UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI DUYURU EKRANI
MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI
a. Kimler Başvurabilir?
Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar;
(1) Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando branşına,
(2) Uzman Çavuş olarak ise TABLO-1'de belirtilen sınıf ve branşlarda sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır.
b. Başvuru Koşulları Neler?
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
(a) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
BAŞVURU SONUÇLARI NEREDE VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).
(2) Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
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