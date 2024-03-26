İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail ile ticari işbirliği iddialarına yönelik bir açıklama yayımladı. MSB, Türkiye'nin Filistinlilere zarar veren hiçbir faaliyetin içinde bulunmayacağını belirtirken, Ticaret Bakanlığı, İsrail ile silah ticareti yapıldığına ilişkin iddiaların yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin manipülasyon amaçlı yaptığını ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İsrail arasında askeri alanda çeşitli noktalarda işbirliği süreçlerinin yürütüldüğü iddialarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.
MSB, Türkiye ve İsrail ordularının hiçbir ortak faaliyetinin bulunmadığını belirtti.
MSB'nin yazılı açıklaması şöyle:
"İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir.
Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi ve bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.
Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayii işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır."
Ticaret Bakanlığı: Yurt dışı kaynaklı manipülasyon
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı belirtildi.
Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"36. fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'Jel yakıt ve çakmak gazı', 93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır. Böylece, Gümrük Tarife Cetveli'nin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır."