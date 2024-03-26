İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama

Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İsrail arasında askeri alanda çeşitli noktalarda işbirliği süreçlerinin yürütüldüğü iddialarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

MSB, Türkiye ve İsrail ordularının hiçbir ortak faaliyetinin bulunmadığını belirtti.

MSB'nin yazılı açıklaması şöyle:

"İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir.

Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi ve bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.

REKLAM Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayii işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır." Ticaret Bakanlığı: Yurt dışı kaynaklı manipülasyon Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı internet sitelerinde, TÜİK'in resmi verileri baz alınarak Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'den İsrail'e "Barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihraç edilmeye devam edildiği ortaya çıktı" haberleri yayımlandığı belirtildi. Paylaşımda, haberlerin içeriğine yönelik incelemeler yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: