HABERTURK.COM

Mücevher İhracatçıları Birliği, Haziran ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre, 1 – 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki toplam mücevher ihracatı ise yüzde 2,4 oranında düşerek 1,6 milyar dolar oldu.

KÜLÇE ALTIN İHRACATI 6 AYDA YÜZDE 74 ARTTI

2020 yılının ilk altı ayında gerçekleşen mücevher ihracatındaki en büyük pay, yüzde 74’lük artışla külçe altın olarak bilinen “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” olurken diğer ürün gruplarından altın, pırlanta ve gümüş ihracatı ise yüzde 44 düşüş yaşadı.

Ayrıca mücevher sektörü, haziran ayında geçen senenin aynı dönemine oranla ihracatını en çok artıran ikinci sektör oldu.