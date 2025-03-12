Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Muğla'nın Milas ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetçavuş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Burada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 52 tabanca fişeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.