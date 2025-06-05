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        Muğla'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

        –Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:46
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        Muğla'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        –Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana gelen silahla yaralama olayının faillerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

        Yürütülen çalışma neticesinde olayın faili Adana'da, azmettiricisi Şanlıurfa'da, olayla bağlantılı 4 şüpheli de Muğla'da gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen olayın faili ve azmettiricisi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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