Muğla'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

–Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana gelen silahla yaralama olayının faillerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma neticesinde olayın faili Adana'da, azmettiricisi Şanlıurfa'da, olayla bağlantılı 4 şüpheli de Muğla'da gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen olayın faili ve azmettiricisi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.