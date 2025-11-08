Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güngör, mesajında, Atatürk'ün, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini, ardından da güçlü bir Türkiye idealinin temellerini attığını belirtti.

        Atatürk'ün ortaya koyduğu yüksek vizyonun, bugün 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle daha da ileri taşınmakta olduğunu ifade eden Güngör, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "AK Parti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışmayı sürdürüyoruz. 10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil aynı zamanda milletçe Atatürk'ün ideallerini yaşatma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        MHP Muğla İl Başkanı Demirel'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        MHP Muğla İl Başkanı Demirel'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Antik Kent'te zeytin...
        11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Antik Kent'te zeytin...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesa...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesa...
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Başkan Aras: "Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en önemli liderlerden biridi...
        Başkan Aras: "Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en önemli liderlerden biridi...
        Ortaca'daki sağlık tesisleri yerinde incelendi
        Ortaca'daki sağlık tesisleri yerinde incelendi