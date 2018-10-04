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Muharrem Usta da mahkemeye gidiyor!

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta, mevcut yönetimin derdinin Trabzonspor değil, kendisi olduğunu öne sürdü ve mahkemeye gideceğini açıkladı

04 Ekim 2018 Perşembe, 16:45 | Güncelleme:

Mevcut yönetimin Bağımsız Denetim Şirketi tarafından bir önceki yönetim kuruluna ait hesapları inceletmesiyle hazırlanan raporla ortaya çıkan 36 milyon liralık zararı daha önce üstlendiklerini açıklayan eski başkan Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün basın sözcüsü Zeyyat Kafkas'ın bugün konuyla ilgili hukuki girişimlere başladıklarını bildirmesinin ardından bu duruma tepki gösterdi.

USTA: "BAĞIŞ YOK, BEN DE MAHKEMEYE GİDİYORUM"

Muharrem Usta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yönetimin derdinin Trabzonspor olmadığını öne sürerek, "Haysiyet cellatları size yazıklar olsun. Siz Trabzonsporlu iseniz ben değilim. Bu yönetimin derdi Trabzonspor değil benim. Size bu kadar iyi niyete değmezmiş. Mahkemeye gidiyorsanız ben de gidiyorum o zaman. Size bağış da yok. Şimdi ben de gereğini yapacağım. Trabzonspor yönetimine açık önerimizdir. Eğer amacınız şeffaflık ise dönemimiz dahil son 10 yılın hesaplarının bağımsız ve saygın bir kurum tarafından incelenmesini (four big) öneriyoruz. Hadi buyrun. Hatta, inceleme masrafları dahi tarafımızdan karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Usta, daha önce, "Kulüpler tarihine not düşülmesi, futbol dünyasına yeni bir soluk olması adına ve ısmarlama raporunuza rağmen 36 milyon lirayı bir önceki yönetim kurulu olarak üstlendiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Biz kulübün hizmetindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

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