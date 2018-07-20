Mali anlamda oldukça zor günler geçiren Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim her gün farklı sıkıntıyla karşılaşıyor. Öyle ki, Muharrem Usta başkanlığındaki eski yönetimin yaklaşık 2.5 yıl süren görev süresi boyunca takımın yaptığı kampların masraflarını bile ödemediği ortaya çıktı. Ödeme yapılan kalemler arasında Muharrem Usta dönemine ait futbol takımının kamp masrafları toplam tutarı olan 1 milyon 327 bin TL’nin borçlulara ödendiği duyuruldu. Bu arada 4 milyon 555 bin TL kredi, 670 bin TL faiz, 385 bin TL Türk Hava Yolları (THY), 7 milyon 134 bin TL piyasaya ve 4 milyon 119 bin TL’de Vergi ve SSK borçları olmak üzere toplamda 18 milyon 119 bin TL’lik ödeme yapıldığı bildirildi.

CARDOZO'NUN BORCU YENİ ÖDENDİ!

Öte yandan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde transfer edilen ünlü golcü Oscar Cardozo'nun da borcunun yeni ödendiği bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Paraguaylı forvetin hesabına dün 3 milyon 630 bin TL yatırılarak transferden 4 yıl sonra hesabı kapattığı öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, isimlerini bile bilmediği hatta tanımadığı futbolculara ödemelerin yapıldığını belirterek Trabzonspor Kulübü'nü eskisi gibi borcuna sadık bir kulüp haline getirmek üzere olduklarını söyledi.

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