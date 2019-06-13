Ünal Karaman yönetiminde yeniden yapılanan ve gelecek sezon için şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Kadrosunu genişletmek isteyen bordo-mavililer bir transferde sona yaklaştı! Habertürk Spor'un edindiği bilgiye göre Trabzonspor, Wolfsburg'un ikinci takımında oynayan Murat Sağlam transferini bitirmek üzere!

Hem sağ bek hem de orta sahada görev yapabilen Murat'ın bordo-mavililerle büyük oranda anlaşma sağladığı ve bu gece Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Geçen sezon Almanya 4. Ligi'nde 25 maçta forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcu, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.