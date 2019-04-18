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"Bu kuş türleri ilimizde konaklıyor, üreme ve kuluçka sürecini geçiriyor. Bunların en önemli göstergelerinden biri de nesli tehlike altında olan toy, telli turna, mezgeldek ve sürmeli kız kuşlarının varlığıdır. Murat Nehri ve Karasu Irmağı kuş türleri için cazip. İlimiz kuş türü sayısı değerlendirildiğinde Türkiye ortalamasının üstündedir. Türkiye kuş türü ortalaması 485'tir. Bahar ve güz dönemlerinde binlerce çeşit kuş türü göç güzergahı olmasından dolayı burayı tercih ediyor."