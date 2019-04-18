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Muş'ta Telli Turna Doğa Derneği saha gözlem ekibi, kuşların önemli göç güzergahlarından Muş Ovası'nda kuş türlerini tespit etmek amacıyla 7 yıldır çalışma yürütüyor.
AA'nın haberine göre, Saha gözlem ekibi üyeleri, sabah saatlerinde fotoğraf makineleriyle Muş Ovası'ndaki sulak alanlara giderek kuluçkada olan ve yemlenen kuşların tespitini yapıyor. Göç güzergahının en önemli yerlerinden olan bölgede farklı kuş türlerini fotoğraflayan ve kayıt altına alan ekip, tespit ettiği türler hakkında kitap çıkaracak.
Dernek Başkanı Kasım Avci, Muş'ta 7 yıldır kuş gözlem analizi yaptıklarını söyledi. Zengin bir coğrafyaya sahip olduklarını ve Muş'un çok çeşitli kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Avci, şöyle konuştu:
"Bu kuş türleri ilimizde konaklıyor, üreme ve kuluçka sürecini geçiriyor. Bunların en önemli göstergelerinden biri de nesli tehlike altında olan toy, telli turna, mezgeldek ve sürmeli kız kuşlarının varlığıdır. Murat Nehri ve Karasu Irmağı kuş türleri için cazip. İlimiz kuş türü sayısı değerlendirildiğinde Türkiye ortalamasının üstündedir. Türkiye kuş türü ortalaması 485'tir. Bahar ve güz dönemlerinde binlerce çeşit kuş türü göç güzergahı olmasından dolayı burayı tercih ediyor."
Avci, amaçlarının tabiat insan dengesinin sağlanması olduğuna işaret ederek, "Yılın çeşitli dönemlerinde sabah erken saatlerde sulak alan çevrelerine gidip kuşların hareketlerini inceliyoruz, görüntülerini kayıt altına alıp konaklama ve kuluçka yapan kuş türlerini tespit ediyoruz. İlimizin bir kaç bölgesine kuş gözlem noktası yapılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
Anadolu kültüründe önemli yeri olan turna ve leyleklerin Muş'u tercih ettiklerini, bu nedenle Muş, Malazgirt ve Bulanık ovalarının avcılığa kapatılmasının önem taşıdığını vurgulayan Avci, amaçlarının tabiata sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.
Saha gözlem ekibinden Turgay Özlü de çeşitli kuş türlerinin bulunduğu bir coğrafyaya sahip olduklarını belirtti.Baharın gelişiyle sahaya çıktıklarını anlatan Özlü, "Arkadaşlarımızla alan taraması yapıyoruz. Kuşların nerede yuvalandığını ve sayısını tespit ediyoruz. Bu tespitlerimiz genellikle nesli tükenmekte olan kuş türleridir" diye konuştu.
İşte o anlardan kareler...
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