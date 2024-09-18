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        Haberler Dünya Elon Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı" | Dış Haberler

        Elon Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"

        Geçtiğimiz aylarda kendini "Hristiyanlığın ilkelerine büyük bir inanç duyan" ve "kültürel bir Hristiyan" olarak tanımlayan Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ateizm bir boşluk açtı, onun yerini laik din aldı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:34
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        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
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        Dünyanın en zengin insanı 53 yaşındaki Elon Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

        Geçtiğimiz aylarda kendini "Hristiyanlığın ilkelerine büyük bir inanç duyan" ve "kültürel bir Hristiyan" olarak tanımlayan Musk, paylaşımında ateizmin bir boşluk açtığını, onun yerini laik dinin aldığını dile getirdi.

        Musk, "çocuksuz hedonizminin" insanları umutsuz bir hale getirdiğini dile getirdi.

        Son olarak paylaşımında "Belki de din o kadar kötü değildir, üzülmenizi engellemek için" ifadelerini kullandı.

        12 çocuğu olan Musk, geçtiğimiz aylarda kendini "kültürel bir Hristiyan" olarak tanımladığında bunun nedeninin ahlaki ve politik olduğunu söylemişti. Musk, Hristiyanlığın hem mutluluğu hem de doğum oranlarını artırabileceğine inandığını söylemişti.

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