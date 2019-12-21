Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken zirve yarışında ağır bir yara aldı ve 4. mağlubiyetini yaşadı. Yenilen 2. gol ise maçın kırılma anlarından biriydi. Bu golden sonra Fernando Muslera, takım arkadaşı Nagatomo'yla konuşurken 'fırça attı'

61. dakika oynanırken rakip sahada gol arayan Galatasaray sol kanattan duran top kullandı. Göztepe savunması devamında topu uzaklaştırırken ev sahibi ekip hızlı atağa çıktı ve Serdar Gürler'le verkaça giren Halil, Muslera'nın yanından topu ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda eksik yakalanan Galatasaray'da Mariano ve Belhanda, Göztepe atağını durduramadı.

Fatih Terim yenilen golden sonra sinirlenirken Fernando Muslera da Yuto Nagatomo'yla konuştu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre tecrübeli eldiven Japon futbolcuya durması gereken bölgede durmadığı için kızdı.