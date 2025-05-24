Muşspor: 2 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU
3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turu maçında Muşspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Muşspor, 2. Lig'e yükselen takım oldu.
3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. HT Spor'da yayınlanan ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı Muşspor 2-0 kazandı ve 2. Lig'e yükseldi.
Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Stanley Ohawuchi ve 90+8'de Yakup Alkan kaydetti. Ayrıca konuk takımda 81. dakikada Muhammed Demirci direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MUŞSPOR 2. LİG'DE!
Bu sonucun ardından play-off'ta şampiyon olan Muşspor, 2. Lig'e yükseldi. Balıkesirspor ise 3. Lig'de kaldı.
20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)