3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. HT Spor'da yayınlanan ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı Muşspor 2-0 kazandı ve 2. Lig'e yükseldi.

Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Stanley Ohawuchi ve 90+8'de Yakup Alkan kaydetti. Ayrıca konuk takımda 81. dakikada Muhammed Demirci direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.