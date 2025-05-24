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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Muşspor: 2 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU (Muşspor 2. Lig'e yükseldi) - Futbol Haberleri

        Muşspor: 2 - Balıkesirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turu maçında Muşspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Muşspor, 2. Lig'e yükselen takım oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:07
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        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
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        3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı. HT Spor'da yayınlanan ve Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı Muşspor 2-0 kazandı ve 2. Lig'e yükseldi.

        Muşspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Stanley Ohawuchi ve 90+8'de Yakup Alkan kaydetti. Ayrıca konuk takımda 81. dakikada Muhammed Demirci direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        MUŞSPOR 2. LİG'DE!

        Bu sonucun ardından play-off'ta şampiyon olan Muşspor, 2. Lig'e yükseldi. Balıkesirspor ise 3. Lig'de kaldı.

        20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)

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