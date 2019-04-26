Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışının adil ve dürüst bir şekilde geçmesinden yana olduklarını söyledi. Cengiz, "Bir algı oluşturuluyor, bu çok tehlikeli. Bir hakem, bir takımın hakemi gibi lanse ediliyor" dedi

Mustafa Cengiz

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin, Türk Telekom Stadı'ndaki üye katılım törenine katılan Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın ismini vermeden yaptığı açıklamada, "Özellikle bir hakemin deplasmandaki bir maça atanmasına dair büyük bir infial var. Bu tepkiyi de anlayışla karşılıyorum. Biz hep lehimize de hatalar yapılmamasını diledik. Bundan hoşnut olmayız. Haksız alınan bir puan, bir mal, bir edinim, herhangi bir bedel size bu dünyada da döner. Bunun için adaletli, gördüğünü çalan, üst üste ve kasıtlı hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, genç hakemleri desteklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hakem camiasında arkadan gelen genç nesil var, onları çok destekliyorum. Bizim aleyhimize de hatalar yapabilirler. Ancak bunu ısrarlı hale getirmesinler. Bu genç hakemlerimizin desteklenmesini istiyoruz. Onlara şans verilmesini istiyoruz. Ben isimlerini bile bilmiyorum. Önerdiğim herhangi bir hakem de yok. Savunduğumuz bir tek şey var; dürüstlük, şeffaflık ve samimiyet. Biz bundan yanayız. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz, adil, dürüst ve oyuna hile karıştırılmayan ölümüne bir yarıştan yanayız. Bu anlamda bütün rakiplerime çok saygılıyım. Hiçbirini hafife almam."

Cengiz, Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta hakemle ilgili bir endişelerinin olup olmadığına yönelik soruyu, şöyle yanıtladı:

"Bir algı oluşturuluyor, bu çok tehlikeli. Bir hakem, bir takımın hakemi gibi lanse ediliyor. Bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor. Ben 'bu hakemler bizden yanadır, bizim lehimize de hata yapsın' demiyorum. Lehimize de hata olmasın. Bizim lehimize hata yapan hakemi siz çok uzun süre dinlendirip, aleyhimize hata yapan hakemi ertesi hafta maça verirseniz ben bunun adını koyamamam. Bunun adının konmasını kamuoyuna bırakırım. Ben edepli, efendi ve sakin olanların hakkının yenmesinden yana değilim. Bunu sadece Galatasaray için değil, bütün takımlar için söylüyorum."

"BİR YERDE ŞAMPİYONLUK VARSA, GALATASARAY ORADA VARDIR"

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Cengiz, "Bir yerde şampiyonluk varsa, Galatasaray orada vardır. İnşallah orada ipi göğüsleme hedefine doğru yürüyecektir. Bütün rakiplerine saygı duyarak, inşallah bu mücadelesine kazasız, belasız ve dış engelsiz devam edecektir. Ancak birileri oyuna hile, haksızlık katarsa biz asla onlardan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, törende 1905 Kültür Sanat Spor Derneğinin yeni üyelerine beratlarını takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa'dan son transfer dedikoduları (Son dakika transfer haberleri)
FUTBOLAvrupa'dan son transfer dedikoduları
Karim Hafez: Kasımpaşa'da güzel bir aile ortamı var
FUTBOL"Kasımpaşa'da aile ortamı var"
Son dakika... Marcao Konyaspor maçında yok!
FUTBOLGalatasaray'a kötü haber
SON DAKİKA! Süper Lig'de flaş istifa
FUTBOLSüper Lig'de flaş istifa
İspanya'dan bomba Arda Turan iddiası!
FUTBOLİspanya'dan bomba iddia!
Abdülkadir Ömür, Barcelona'nın radarında!
FUTBOLÖmür, Barça'nın radarında!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X