Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği 60 günlük hak mahrumiyeti cezası üzerine sürpriz bir karar aldı.

Cezası nedeniyle 60 gün boyunca stadyumlara girmesi yasak olan başkan Cengiz, bu süreçte sarı kırmızılı takımın maçlarını taraftarlarla birlikte seyredecek.

Mustafa Cengiz, takımının Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı her maçı farklı bir Galatasaray taraftar derneğinde izleyip, sarı kırmızılı renklere gönül verenlerle bir araya gelecek.

Taraftarlara 'Ben de sizden biriyim' mesajını verecek olan Cengiz, aynı zamanda taraftarlarla direkt iletişime geçerek, onların sorunlarını dinleme ve çözüm yollarını tartışma imkanı bulacak. Cengiz öncelikle bugüne dek ziyaret edemediği taraftar derneklerine gidecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ