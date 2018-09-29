Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2018 yılı hesap dönemi bütçe revizyonu, finansal işlemler, çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla şirket hisseleri üzerinde tasarrufta bulunma, Galatasaray Adası'nın yanı sıra Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki taşınmazların içinde bulunduğu bazı gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak yeni tesislerle ilgili işlemler ve yeni spor salonu inşası konularından genel kuruldan yetki istiyor.

Genel kurulda üyelerden yetki talep edilecek konular arasında, Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi'nin kurulması da yer alıyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüde yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalar yaptı. Seçildikleri günden bu yana ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiklerine vurgu yapan Cengiz, "10 yasal girişim için düzenleme var. Siz bunlara projeler diyorsunuz. Galatasaray Spor Kulübü, bir dernektir. 10 madde niye birikti? Bir boş anım yok. Nasıl seçildiğimiz belli. Ben sözümü bitirince kürsüye gelin ve bu bindirilmiş kıta görüntüsünü değiştirin. Kalbi temiz olanlar için her şeyi açıklayacağım. Bize düşman olarak bakan ve rövanş almak isteyenler için asla anlatmayacağım. 10 maddenin 5'i, Mayıs 2018'de sonlanıyordu. Yeniden görev almamız gerekiyordu. Dernekler Masası'na yazı yazdık. 'Süreli yetkileri yenilemek durumundasınız' dendi." ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan seçilmesiyle ilgili konuşan Cengiz, Sağolun bizi tekrardan seçtiniz ama görüyorum ki bazılarınız pişman. Geçmişle aynı yetkileri istiyoruz. Bize bu tepki neden? İki başkana verilen yetkiyi benden esirgemenizi de saygıyla karşılarım ama iş yapamazsam beni suçlamayın. Öfkem bu!" dedi.

"RİVA VE FLORYA ELİMİZDEN GİDERKEN NEREDEYDİNİZ?"

Değişiklik önerileriyle ilgili de konuşan Cengiz, "Getirdiğimiz maddelerin hiçbirinde satış yok ama 'Satılacak' deniyor. Bunları diyenler Riva ve Florya elimizden giderken neredeydi? Kemerburgaz için bize verilen avans 20 milyon ama arazi için harcanması gereken para 120 milyon. Arazide mandıra var, maden var. Maden ruhsatına sahip birini oradan çıkarmanızın tek yolu kamu yararı. Euro yüzde 80 artmadan önce bizden burası için 30 milyon istendi. Ziyaretleri bunlar için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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