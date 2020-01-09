Mustafa Kaplan'dan transfer sözleri

Süper Lig’de devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, İHA'ya açıklamalarda bulundu.

6 maçtır takımda olduklarını ve geçen seneden beraber oldukları arkadaş grubu olduğunu belirten Kaplan, “Bizden önce çalışan arkadaşlar elinden geldiği kadar çalıştı. Verdikleri ortada, biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz Trabzonspor maçından bu yana elimizdeki mevcut kadrodan 11 kurarak çıktık. Peş peşe 3 maç kaybettik. İçeride iyi oynadığımız Göztepe maçını kaybetmek daha üzücü olduk. Sonra oyun formatımızı değiştirdik. Geriye düştüğümüz maçlarda 3-5-2 formatına döndük. 6 gol attık 6 gol yedik. Geriden gelerek beraberliği yakaladığımız için bizim adımıza sevindiriciydi. Galatasaray’dan 1 puan aldık. İçeride Denizlispor ile kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Ondan sonra bir çıkışımız oldu. Takım içerisinde birlik beraberlik oldu. İnşallah bunu ikinci yarıdaki oynayacağımız Konyaspor maçıyla 3 puanla başlayıp takımımızı bu ligde tutmak için hepimiz el ele verip üzerime geleni yapacağız” diye konuştu.