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Muz nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta muz saklama yöntemleri

Muz içeriğindeki kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerle sağlığa yararlı besinlerden biridir. Bu faydalardan tam anlamıyla yararlanabilmek için muzu doğru saklama yöntemleriyle muhafaza etmek gerekir. İşte tüm detaylarıyla muz saklama yöntemleri….

Muz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Muz Saklama Yöntemleri
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Muz Nasıl Saklanır?

Muz olgunluk seviyesine göre buzdolabında, buzlukta veya dışarıda saklanabilir. Fakat muzun ömrünün uzatılması için serin ve güneş almayan bir ortamda muhafaza edilmesi önemlidir. Henüz olgunlaşmamış, ham muzu olgunlaşma sürecini tamamlayabilmesi adına dışarıda oda sıcaklığında saklamak daha doğru iken olgunlaşmış ve kararmaya başlamış muzu buzdolabında veya buzlukta saklamak doğru bir tercih olacaktır.

Muz Buzdolabında Saklanır Mı?

Muz buzdolabında muhafaza edilirken olgunlaşma süreci durur. Bu sebeple önceden olgunlaşmış muzları buzdolabının sebzelik çekmecesinde saklamak doğru olacaktır. Soğuk sebebiyle muzun kabuğu kahverengileşebilir fakat bu bir olgunlaşma belirtisi değildir, olgunlaşmış muz buzdolabında 1 ila 2 hafta arasında taze kalabilir.

Muz Buzlukta Saklanır Mı?

Muz buzlukta doğru şekilde muhafaza edilirse 1-2 aya yakın taze kalır. Muzu buzlukta saklamak için kullanılabilecek en iyi yöntem muzu kabuğundan ayırıp dilimleyerek veya püre haline getirerek hava geçirmez bir saklama kabında muhafaza etmek. Bu yöntemde muzlar çözünmeden muzlu sütlerde, smoothie’lerde kullanılabilir veya çözünmüş halde kek kurabiye gibi hamur işlerinde kullanılabilir.

Muz Dışarıda Saklanır Mı?

Henüz tamamen olgulaşmamış veya ham halde olan muz dışarıda saklanabilir. Muzun olgunlaşma sürecini hızlandırmak için oda sıcaklığında bir kese kağıdında saklamak mümkündür. Veya diğer bir çözüm olarak elma, domates gibi hızlı olgunlaşan, etilen gazı salgılayan sebze ve meyvelerle yakın bir şekilde muhafaza etmek muzun olgunlaşma sürecini hızlandırır. Muzu plastik poşette saklamak daha hızlı bozulmasına sebep olacağından poşet içerisinde muhafaza edilmemelidir.

Muz Nasıl Ortamda Saklanır?

Muzun hızlıca bozulmasını önlemek için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ortamın sıcaklığıdır. Eğer oda sıcaklığı 20 dereceden fazla ise muzu buzdolabında veya buzlukta muhafaza etmek en doğru tercih olacaktır. Muzun tazeliğini korumak için en ideal sıcaklık 12 derecedir, bu sebeple muzun buzdolabında saklanması meyvenin ömrünü uzatacaktır. 12o dereceden daha sıcak bir ortamda muzun olgunlaşma ve dolayısıyla bozulma süreci hızlanabilir.

Buzdolabının dışında saklanan muz ise doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde saklanmalıdır.

Muz Saklama Yöntemleri?

Olgunlaşmış muzu taze tutmak icin kullanılabilecek bazı yöntemler:

  • Muzun sapını streç film veya alüminyum folyo ile sarmak. Bu işlem muzun olgunlaşırken ürettiği etilen gazının muzun kalan kısımlarına nüfuz etmesini engelleyerek muzun olgunlaşma ve bozulma sürecini uzatır.

  • Olgunlaşmış muzu buzdolabında muhafaza etmek. Soğuk sebebiyle muzun olgulaşma süreci durur.

  • Muzu kabuğundan ayırıp dilimli bir halde hava almayacak bir saklama kabında buzluğa koymak. Bu işlem muzun buzlukta 1-2 ay boyunca tüketime hazır halde kalmasını sağlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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