Real Betis, Lyon’dan Nabil Fekir’i kadrosuna kattı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Lyon forması giyen Nabil Fekir'i renklerine bağladı. 26 yaşındaki yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeşil-beyazlıların Fekir için ödeyeceği bedelin 20 milyon Euro + 10 milyon Euro bonus olduğu belirtiliyor.

Transfer döneminde adı Arsenal, Milan ve Napoli ile anılan Nabil Fekir'in kardeşi Yassin Fekir'in de Betis'e katılacağı gelen haberler arasında.

Fekir, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 29 maçta 9 gol ve 6 asist üretti.