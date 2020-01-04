Galatasaray'dan ayrılacaklar listesinde yer alan Yuto Nagatomo, Serie A takımlarıyla görüşmelere başladı. Nagatomo'nun Bologna ile anlaşması bekleniyor. Galatasaray'ın Antalyaspor maçının ardından kulüp çalışanlarıyla vedalaşan Nagatomo'nun alacaklarından vazgeçerek sarı - kırmızılılara kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
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