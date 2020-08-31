Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu kadrosuna kattı.
Olympique Marsilya Kulübü, Galatasaray'dan ayrılan 33 yaşındaki Nagatomo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine ülkesinin Tokyo takımında başlayan Nagatomo, İtalya'nın Cesena ve Inter ekiplerinde oynadıktan sonra 2018'de Galatasaray'a transfer olmuştu.
Japon oyuncu, 65 maça çıkıp 3 gol kaydettiği sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
33 yaşındaki futbolcu Koji Nakata ve Hiroki Sakai'nin ardından Marsilya formasını terleten üçüncü Japon oyuncu olacak.
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