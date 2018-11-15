Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde Schalke 04 ile TT Stadı’nda oynadıkları maçta göğsüne top gelen ve ‘Ciğer sönmesi’ tanısı konulan Yuto Nagatomo’dan iyi haber geldi.
Geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle ligde Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyen Japon sol bek, Şampiyonlar Ligi deplasmanındaki Schalke 04 mücadelesinde de oynayamamıştı.
Her fırsatta takımının en disiplinli ve çalışkan oyuncusu olarak Nagatomo’yu öven Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de deneyimli oyuncusunun yokluğunda Ömer Bayram’a şans verdi.
Kayseri deplasmanında gol atsa da diğer karşılaşmalarda vasat bir oyun ortaya koyan Ömer’in performansından yeteri kadar memnun kalmayan İmparator, ‘Samuray’ın Milli aranın ardından dönecek olması nedeniyle derin bir nefes aldı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından kritik maçlara çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar’da Nagatomo’nun Konya maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Ancak Konya’dan sonra Devler Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanına gidip ardından da Beşiktaş’la Vodafone Park’ta kritik bir mücadeleye çıkacak olan Terim’in öğrencisini Konya önünde sonrada oyuna sokup maç kondisyonu kazandırmayı planladığı kaydedildi.
Kayseri deplasmanına 7 eksikle gittiği için sistemini değiştirip 3’lü savunmaya geçen tecrübeli antrenörün, bu oyun planında Nagatomo’nun kilit isimlerden biri olacağı görüşünü savunduğu ifade edildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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