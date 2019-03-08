Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’in 25. haftasında pazartesi günü evinde Antalya’yı ağırlayacak olan Galatasaray’da Yuto Nagatomo seferberliği var. Akhisar maçının ardından arka çapraz bağlarında ikinci derece esneme tespit edildiği için Erzurum deplasmanına götürülmeyen ve tedavisine hala devam edilen Japon oyuncu, Antalya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

2 gündür kendisi için hazırlanan özel rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki futbolcunun bir an önce takımla birlikte çalışmalara başlamasını isteyen teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibine talimat verdi. Japon sol bekin yokluğunda Erzurum’da Emre Taşdemir’e şans veren deneyimli teknik adam, 24 yaşındaki oyuncusunun performansını yeterli bulmadı. Nagatomo’nun özellikle hücum anlamında sağladı katkıyı beğenen İmparator’un, deneyimli öğrencisini Antalya maçında sahada görmek istediği öğrenildi.