Nagatomo yetişiyor

Arka çapraz bağında ikinci derecede esneme tespit edildiği için Erzurumspor deplasmanına götürülmeyip, dinlendirilen Yuto Nagatomo için doktorlar seferber oldu.

Japon futbolcunun tedavisinin olumlu gittiği ve 1-2 gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği belirtildi. Nagatomo son

anda bir aksilik çıkmaması durumunda hafta sonunda Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada formasını giyebilecek.