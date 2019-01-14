İtalya Kupası son 8 turunda Napoli, Sassuolo'yu ağırladı. Ev sahibi, 15'te Milik ve 74'te Ruiz ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Napoli bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

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