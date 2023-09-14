NASA: UFOların dünya dışından geldiğine dair hiçbir kanıt yok
NASA'da Bağımsız olarak kurulan ve 16 kişiden oluşan kurul, yaklaşık bir yıl süren araştırma sonunda 33 sayfalık raporunu açıkladı. NASA yetkilisi Bill Nelson, raporla ilgili basın toplantısında, kurulun, UFOların dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını, ancak söz konusu cisimlerin ne olduklarını da bilmediklerini kaydetti
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından, halk arasında UFO olarak bilinen, tanımlanamayan uçan cisimleri incelemek üzere oluşturulan kurul, UFOların uzaydan geldiğine dair hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.
16 KİŞİ 1 YIL BOYUNCA ÇALIŞTI
Bağımsız olarak kurulan ve 16 kişiden oluşan kurul, yaklaşık bir yıl süren araştırma sonunda 33 sayfalık raporunu açıkladı.
NASA yetkilisi Bill Nelson, raporla ilgili basın toplantısında, kurulun, UFOların dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını, ancak söz konusu cisimlerin ne olduklarını da bilmediklerini kaydetti.
BİLİNMEYEN CİSİMLER
Nelson, NASA'nın misyonunun bu "bilinmeyen cisimleri" öğrenmek olduğuna işaret ederek, bu konuda çalışmaların devam edeceğini ve elde edilecek yeni bulguları şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını vurguladı.
Kurulun yaptığı çalışmanın amacının, UFOlar hakkındaki tartışmaları "sansasyonellikten bilime" kaydırmak olduğuna dikkati çeken Nelson, UFOlara ilişkin olumsuz algının, veri toplanmasına engel teşkil ettiğini de dile getirdi.
Bill Nelson, milyarlarca galaksi ve yıldızın olduğu uzayda başka yaşamların bulunabileceğine inandığını söyledi.
"BANA DELİLLERİ GÖSTERİN"
Nelson, gazetecilerin, ABD devlet birimlerinin elinde uzaylı veya UFO olup olmadığına ilişkin sorularına, "Bana delilleri gösterin." şeklinde cevap verdi.
Kurulun yaklaşık bir yıl süren çalışmasının maliyetinin 100 bin dolardan az olduğu bilgisi de paylaşıldı.
NASA, 20 Ekim 2022de, halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava cisimlerini incelemek üzere, Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergelin başkanlığında, ordu, akademi ve özel şirketlerin yöneticilerinden oluşan bağımsız bir kurul kurduğunu duyurmuştu.