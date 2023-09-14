NASA: UFOların dünya dışından geldiğine dair hiçbir kanıt yok

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından, halk arasında UFO olarak bilinen, tanımlanamayan uçan cisimleri incelemek üzere oluşturulan kurul, UFOların uzaydan geldiğine dair hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

NASA yetkilisi Bill Nelson, raporla ilgili basın toplantısında, kurulun, UFOların dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını, ancak söz konusu cisimlerin ne olduklarını da bilmediklerini kaydetti.

Bağımsız olarak kurulan ve 16 kişiden oluşan kurul, yaklaşık bir yıl süren araştırma sonunda 33 sayfalık raporunu açıkladı.

BİLİNMEYEN CİSİMLER

Nelson, NASA'nın misyonunun bu "bilinmeyen cisimleri" öğrenmek olduğuna işaret ederek, bu konuda çalışmaların devam edeceğini ve elde edilecek yeni bulguları şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını vurguladı.

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Kurulun yaptığı çalışmanın amacının, UFOlar hakkındaki tartışmaları "sansasyonellikten bilime" kaydırmak olduğuna dikkati çeken Nelson, UFOlara ilişkin olumsuz algının, veri toplanmasına engel teşkil ettiğini de dile getirdi.

Bill Nelson, milyarlarca galaksi ve yıldızın olduğu uzayda başka yaşamların bulunabileceğine inandığını söyledi.