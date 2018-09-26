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ABD'li borsayla ortaklık bitti

ABD'li borsa işletmecisi Nasdaq'ın payı Borsa İstanbul'daki yüzde 7'lik payı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. Yeni ortaklık yapısında Nasdaq'ın payı bulunmazken Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) payı yüzde 80.6'ya yükseldi.

26.09.2018 - 15:42 | Güncelleme:

Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Borsa İstanbul'da yüzde 7 olan ABD'li borsa işletmecisi Nasdaq payı yeni ortaklık yapısında sıfırlandı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) payı ise yüzde 80.6'a yükseldi.  

Nasdaq'ın geçtiğimiz yıllarda aldığı payların Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçtiği görülüyor. Konuya yakın iki kaynak söz konusu değişiklik ile ilgili  olarak Nasdaq ile yapılan ortaklık sözleşmesinde şirkete çıkış opsiyonu tanındığını ve Nasdaq'ın bu opsiyonu kullanmış olabileceğini ifade etti.

 'ÇIKIŞ OPSİYONU VARDI'

Reuters'e bilgi veren konuya yakın üst düzey bir kaynak, ortaklık yapısında görülen bu değişikliğin nedeni ile ilgili olarak, "Nasdaq ile yapılan anlaşmada bir çıkış opsiyonu vardı. Bu kullanılmış olabilir" dedi.

 

Konuya yakın bir başka kaynak da, "Nasdaq'ın opsiyonunu kullanacağı söyleniyordu, bununla ilgili resmi bir duyuru biz de görmedik ama bu değişiklik bu satışın gerçekleştiğini gösteriyor" diye konuştu.

İŞTE YENİ ORTAKLIK YAPISI

 

2013'TE YÜZDE 5 PAYLA ORTAK OLMUŞTU

Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul'a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7'ye yükseltmişti. Borsa İstanbul'un internet sitesinde ortaklık yapısını gösteren sayfanın 1 Temmuz tarihli kopyasında Nasdaq'ın Borsa İstanbul'daki payı yüzde 7, TVF'nin payı yüzde 73.6 olarak gözükürken, sayfanın bugünkü halinde TVF'nin payı yüzde 80.6  olarak yer alıyor. Ortaklar arasında ise Nasdaq bulunmuyor.

ESKİ ORTAKLIK YAPISINDA NASDAQ'IN PAYI YÜZDE 7'YDİ

 

 

 

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