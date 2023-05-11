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Natalie Portman: Beni korkuttu

Natalie Portman, çocukluğunda cinsel bir obje olarak görülmesine neden olan 'Sevginin Gücü' filmiyle ilgili, "Sanıyorum daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü. Çünkü beni korkuttu. Güvende olabilmemin yolu, 'Ben tutucuyum, ciddiyim, bana saygı duymalısınız, ben akıllıyım ve bana o gözle bakmayın' demekmiş gibi hissettirdi" ifadelerini kullandı

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  • Natalie Portman: Beni korkuttu - Magazin haberleri

    Ailesinin ölümünden sonra bir tetikçinin yanına aldığı bir genç kız olan 'Mathilda'ya hayat verdiği Luc Besson imzalı 'Sevginin Gücü' filmiyle, 13 yaşında sinema dünyasına adım atan Natalie Portman, ABD'de 'Léon: The Professional' diye adlandırılan filmle ilgili düşüncelerinin karmaşık olduğunu ifade etti.
  • Natalie Portman: Beni korkuttu - Magazin haberleri

    "KARİYERİMİ KAZANDIRDI"

    Ünlü oyuncu, "Hâlâ çok sevilen bir film ve bana, şimdiye kadar yaptığım neredeyse tüm filmlerden daha çok bununla ilgili soru soruluyor ve bu bana kariyerimi kazandırdı" dedi.
  • Natalie Portman: Beni korkuttu - Magazin haberleri

    Konuyla ilgili konuşan Natalie Portman, "Ama bugün izlediğinizde kesinlikle bu filmin en hafif tabiriyle bazı nahoş yönleri var. Yani evet; benim için karmaşık bir mesele..." ifadelerini kullandı.
  • Natalie Portman: Beni korkuttu - Magazin haberleri

    "SARSICI BİR DURUM"

    41 yaşındaki Portman, yönetmen Luc Besson hakkındaki yöneltilen cinsel istismar iddialarıyla ilgili ne hissettiği sorulduğunda ise, "Sarsıcı bir durum. Gerçekten bilmiyordum. Çalışan bir çocuktum. Çocuktum ancak kimsenin deneyimini geçersiz kılacak bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.
  • Natalie Portman: Beni korkuttu - Magazin haberleri

    "BENİ KORKUTTU"

    Natalie Portman, 2020'de yaptığı açıklamada 'Lolita' gibi resmedildikten sonra kendisini medyadan korumak için kaleler ördüğünü söylemişti.

    Oyuncu, "Sanırım daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü çünkü beni korkuttu. Güvende olabilmemin yolu, 'Ben tutucuyum, ciddiyim, bana saygı duymalısınız, ben akıllıyım ve bana o gözle bakmayın' demekmiş gibi hissettirdi" ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: AP

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