Natalie Portman: Beni korkuttu

"BENİ KORKUTTU"



Natalie Portman, 2020'de yaptığı açıklamada 'Lolita' gibi resmedildikten sonra kendisini medyadan korumak için kaleler ördüğünü söylemişti.



Oyuncu, "Sanırım daha çocukken cinselleştirilmek kendi cinselliğimden bir şeyler götürdü çünkü beni korkuttu. Güvende olabilmemin yolu, 'Ben tutucuyum, ciddiyim, bana saygı duymalısınız, ben akıllıyım ve bana o gözle bakmayın' demekmiş gibi hissettirdi" ifadelerini kullanmıştı.



Fotoğraflar: AP