NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Amfibi Akın' birinci seçildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun düzenlediği 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın çektiği 'Amfibi Akın' fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu
Giriş: 13.12.2024 - 22:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:57
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı'’ oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz" denildi.
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