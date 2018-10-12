Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde tüyleri diken diken eden bir cinsel taciz olayı yaşandı. Sokakta yürüyen ve engelli olduğu belirtilen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine uğradı. Sapık adam duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz ederken küçük kız ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İHA'nın haberine göre güvenlik kameralarına da yansıyan iğrenç olayın ardından sapık adam, küçük kızı yanından uzaklaştırmak için el hareketleri yaptı. Bir süre etrafını kontrol eden sapık olay yerinden uzaklaştı. Sapığın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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