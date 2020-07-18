Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Tarih yaprakları 11 Eylül 2001'i gösteriyordu.

ABD'de iç sefer gerçekleştiren 4 yolcu uçağı, el-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı.

İki uçaktan biri New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzeyine diğeri ise güney kulesine çarptı.

New York'un simgesi, ABD'nin finans merkezi olan Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesi de çarpmadan bir süre sonra çöktü.

Kaçırılan üçüncü uçak, Arlington County'deki ABD'nin Savunma Bakanlığı karargâhı Pentagon'a çarptı.

Saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkıldı.

Kaçırılan dördüncü uçak ise Washington DC'yi hedeflemişti. Ancak bazı yolcuların uçağı kaçıranlara yaptığı müdahale sonrasında içinde 227 kişinin olduğu uçak Pensilvanya eyaletindeki Shanksville yakınlarına düşürüldü.

Kurtulan olmadı.

Bütün dünya, televizyonlarının başında İkiz Kuleler'de çıkan yangının oluşturduğu ısı ve dumandan kurtulmak için kendini yüzlerce metre yükseklikten boşluğa bırakan insanların düşmesini canlı yayında izledi.

Sinema filmlerinde benzer saldırıları hikâye edinen birçok film çekilmişti.

O filmdeki oyuncular, yönetmenin 'Camera stop' demesiyle yerden kalkıp kahve içmeye gidiyordu.

Ne var ki İkiz Kuleler'den aşağı atlayanlar için olan biten bir kurgu değildi. Kimsenin inanamadığı bir gerçekti. Hem de gerçek üstüne gerçek.

Yüzlerce metreden aşağıya atlamayı göze alacak kadar çaresiz kalan o insanlar yerden bir daha kalkamadı.

Aşağıya atlamayanlar ise İkiz Kuleler'in çökmesiyle binlerce tonluk ağırlığın altında hayatlarını kaybetti.

Her gün olduğu gibi o gün de sadece işini yapmak için İkiz Kuleler'e giren 2750 kişi terör saldırısının kurbanı oldu.

Bütün dünya, olan biteni izlerken ABD hükümeti başka terör saldırıları da gerçekleştirilebileceği endişesiyle hava sahasını kapatarak ülkeye gelen bütün uçaklara 'Geri dönün, iniş izni verilmeyecektir. ABD hava sahasına girmeye yeltenirseniz düşürüleceksiniz' notası gönderdi.

O anlarda çeşitli ülkelerden ABD'ye uçan onlarca uçaktan biri olan Ankara - New York uçağındaki olup bitenden habersiz yolcular, kaptan pilotun "Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar! Geri dönmek zorundayız" anonsuyla irkildi.

Akıllara ilk gelen uçakta bir arıza olabileceğiydi.

İlk irkilmeden hemen sonra "Öyle olsa geri dönmez, en yakın havalimanına inerdik" düşüncesinin devreye girmesiyle "O zaman neden geri dönüyoruz?" sorusunun cevaplanamamasıyla saatlerce süren belirsizlik yolcuları yiyip bitirdi.

O ruh halinde olanlardan biri de Necati Şaşmaz'dı...

11 Eylül Saldırıları'ndan sonra yapılan yorumlar şöyleydi;

"Bu bir milattır. ABD'de artık, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

"ABD'nin bazı dinamikleri köklü değişime uğrayacak."

11 Eylül Saldırıları, sadece ABD için bir milat olmadı. Sadece ABD'nin bazı dinamiklerini kökten değiştirmedi.

ABD'de otel açarak turizmcilik yapmak isteyen Necati Şaşmaz'ın da miladı oldu, hayatının dinamiklerini kökten değiştirdi.

Necati Şaşmaz, üniversite sınavını kazanamayınca bir süreliğine önce Anadolu daha sonra da Avrupa turuna çıktı. Keşfetmekten ve gezmekten büyük keyif aldığını fark edince turizm işiyle ilgilenmek istedi.

Bu amaçla turizm öğrenimi görmek için ABD'ye gitti. Yeşil Kart aldıktan sonra Miami'de Mortgage kredisiyle butik bir otel açarak turizmciliğe adım atmaya karar verdi.

Hem ailesini çok özlemişti hem de butik otel konusunda fikirlerini almalıydı.

Ailesiyle özlem giderip butik otel için onaylarını aldıktan sonra ABD'ye dönerken gerçekleşen saldırılar sonucu uçağı geri dönmek zorunda kaldı.

Saldırılardan sonra ABD'de uzun bir süre hiç kimse için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Orada yaşayan Müslümanlar için o süre daha da uzun olacaktı. ABD'liler, Müslümanlar ile iş yapmayabilir, 11 Eylül Saldırıları'nın hıncını almak için taciz edebilir, hatta fiziksel saldırılarda bulunabilirdi.

Necati Şaşmaz'ın ailesi, bu çekincelerinden dolayı oğullarının ABD'ye dönmesine izin vermedi. Şaşmaz, bunun üzerine Ankara'da bir sigorta acentesi açarak ticarete başka bir koldan atıldı.

Necati Şaşmaz, sigorta acentesi işlerini yürüttüğü sıralarda senarist ağabeyi Raci Şaşmaz, yapımcı - yönetmen Osman Sınav ile yeni bir dizi üzerine çalışıyordu. Her ikisi de başrol oyuncusunun ünlü biri olmaması gerektiği konusunda mutabakata vardı. Bu yönde oyuncu arayışındayken akıllarına Necati Şaşmaz geldi.

11 Eylül Saldırıları nedeniyle hayatı değişen, yeni bir başlangıç yapan Necati Şaşmaz için oyunculuk teklifi hem ani hem de çok radikaldi. Teklifi kabul ederse kariyer eğrisi hiç de aklında olmayan bir şekilde yön değiştirecekti. Buna hazır mıydı?

Yeni bir hayata, yeni bir kariyere başlamıştı. Son iki yılda yaşadığı büyük değişimler yeter de artardı bile. Artık dinginleşmenin zamanı gelmişti.

Hem oyunculukla hiç ilgisi olmayan, bu yönde tek bir kez bile hayal kurmayan biri neden kamera karşısına geçirilmek istenirdi ki?

Hem de Osman Sınav gibi birinin yapımında.

Hem de başrolde.

Bir ay boyu zihninde yuvalanan sorulardan kurtulamayınca "Osman Sınav'ın bir bildiği vardır" diyerek 'Evet, teklifi kabul ediyorum' dedi.

Osman Sınav gibi birinin bir bildiği olmalıydı ki kendisine teklifte bulunmuştu.

Hem de senaristlerden biri ağabeyiydi.

'Kurtlar Vadisi'...

'Kurtlar Vadisi' de dizideki 'Polat Alemdar', 'Süleyman Çakır', 'Memati Baş', 'Abdülhey Çoban', 'Testere Necmi' ve 'Seyfo Dayı' gibi karakterler de fenomen hale geldi.

Öyle ki dizi, aynı güne denk gelen milli maçlardan bile daha çok izlendi.

Necati Şaşmaz, aklında hiç yokken oyuncu olarak 'Polat Alemdar' karakteriyle ünlenerek planını yaptığı hayattan çok farklısını yaşamaya başladı.

2004'te 'Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, bir süre sektörden uzaklaşmak istedi. Dönüşündeyse sinema filmleri çekmek istiyordu. Bu durum Necati Şaşmaz için yeni bir fırsat olacaktı.

Tıpkı ABD uçağının Atlas Okyanusu üzerindeyken geri dönmesiyle yeni bir yaşam kurduğu Türkiye'den oyunculuk teklifi alması gibi.

DİZİLERİ

Kurtlar Vadisi (2003 - 2005)

Kurtlar Vadisi Terör (2007)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007 - 2016)

Osman Sınav'dan 'Kurtlar Vadisi'nin haklarını satın alarak ağabeyi Raci Şaşmaz, senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ile birlikte Pana Film'i kurdu. (Ortakları daha sonra şirketten ayrıldı)

Yapımcılığı ne ölçüde iyi yapabileceğini gösterme adına ilk büyük hamlesini Hollywood yıldızları Sharon Stone ve Andy Garcia'yı 'Kurtlar Vadisi'nde oynatarak yaptı.

Pana Film ile ilk hamlede 'Kurtlar Vadisi' dışında, aralarında çok izlenen 'Ekmek Teknesi'nin de olduğu 3 Tv dizisinin yapımcısı olan Necati Şaşmaz için yeni toprakları keşfetme zamanı gelmişti.

Sinema...

FİLMLERİ

Kurtlar Vadisi Irak (2006)

İzleyici Sayısı: 4.256.567

Hasılat: 27.434.893 TL

Kurtlar Vadisi: Gladio (2009)

İzleyici Sayısı: 876.810

Hasılat: 6.912.853 TL

Kurtlar Vadisi: Filistin (2011)

İzleyici Sayısı: 2.028.057

Hasılat: 17.293.396 TL

Kurtlar Vadisi Vatan (2017)

İzleyici Sayısı: 634.898

Hasılat: 7.373.649 TL

İzleyicinin nazarında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan 'Kurtlar Vadisi'ni beyazperdeye farklı bir hikâyeyle yansıttı. Hollywood'lu oyuncular Billy Zane ile Gary Busey'in de başrolde olduğu 'Kurtlar Vadisi Irak'...

Filmin o zamana kadar olan süreçte Türk sinemasının izleyici rekorunu kırmasıyla Necati Şaşmaz, Tv yapımcılığındaki başarısını sinemaya da taşıdı.

11 Eylül Saldırıları nedeniyle bulunduğu uçağın kaptan pilotunun "Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar. Geri dönmek zorundayız" anonsunu yaptığı an, 'O An'ı olan Necati Şaşmaz, ABD'ye gidememesiyle oluşan yeni kariyerinde 399 bölüm Tv dizisinde ve toplamda 7.796.332 biletin kesildiği 4 sinema filminde rol aldı.

PAZARTESİ: Merve Boluğur