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        Haberler Magazin Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'in oğlu taburcu oldu - Magazin haberleri

        Nermin Bezmen'in oğlu taburcu oldu

        Eşi Tolga Savacı'nın ani vefatıyla sarsılan yazar Nermin Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu duyurmuş ve dua istemişti. Ünlü ismin oğlundan müjdeli haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 17:38 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:42
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        Oyuncu eşi Tolga Savacı'nın şubat ayında kalp krizi sonucu vefat etmesiyle zor günler geçiren Nermin Bezmen, oğlunun yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

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        Oğlu Cazım Bezmen için sevenlerinden dua isteyen Bezmen, "Sevenlerimiz, dualarınız şu an yoğun bakımdaki canım oğlumla buluşsun dilerim. İkinci göz ağrım, annelik mutluluğum, gururum, yaradan seni bana, bizlere bağışlasın... Evine, ailene sağlıkla dön yavrum" demişti.

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        Bezmen'in oğlundan güzel haber geldi. Oğluyla birlikte çekilen bir kareyi paylaşan ünlü isim, "Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim, biricik oğlum bugün hastahaneden çıkıp evine döndü" dedi.

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        Nermin Bezmen şunları söyledi: Oğlumun geçirdiği bu çok kritik süreçte sevginizle, dualarınız ve şefkatli mesajlarınızla büyük destek ve moral oldunuz. Minnettarım! Ailece minnettarız! Her birinize tek tek teşekkür etmeye her zaman fırsat bulamıyorum ama her mesajınızı şükranla okuyorum. Tanrım sizlere de acı, hüzün göstermesin, hastalarınız şifa bulsun!
        Yaradan oğulcuğumu bize bağışladı, şükürler olsun! İnşallah yine böyle sıhhatle ayağa kalkacak, yine ailece yolculuklara çıkacağız beraber…

        #nermin bezmen
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