Nermin Bezmen şunları söyledi: Oğlumun geçirdiği bu çok kritik süreçte sevginizle, dualarınız ve şefkatli mesajlarınızla büyük destek ve moral oldunuz. Minnettarım! Ailece minnettarız! Her birinize tek tek teşekkür etmeye her zaman fırsat bulamıyorum ama her mesajınızı şükranla okuyorum. Tanrım sizlere de acı, hüzün göstermesin, hastalarınız şifa bulsun!

Yaradan oğulcuğumu bize bağışladı, şükürler olsun! İnşallah yine böyle sıhhatle ayağa kalkacak, yine ailece yolculuklara çıkacağız beraber…