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Nesli tükenmekte olan Namibya çitası 4 yavru dünyaya getirdi

Hindistan'da nesli tükenmekte olan çitaların ülkede yeniden yetişmesi için geçen yıl Namibya'dan Hindistan'a götürülen çitalardan birinin 4 yavru dünyaya getirdiği bildirildi

Nesli tükenmekte olan Namibya çitası 4 yavru dünyaya getirdi
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Hindistan'ın NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan Çevre Bakanı Bhupender Yadav, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, geçen yıl Namibya'dan Hindistan'a nakledilen çitalardan birinin 4 sağlıklı yavru doğurduğunu söyledi.

Bunu "Hindistan'ın vahşi yaşamı koruma tarihinde çok önemli bir olay" olarak nitelendiren Yadav, "Başbakan Narendra Modi'nin vizyoner liderliğinde 17 Eylül 2022'de Hindistan'a nakledilen çitalardan birinin 4 yavrusunun dünyaya geldiğini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Başbakan Modi de yavru çitaların doğumunu Twitter hesabından "Harika haber" ifadesiyle duyurdu.

Hindistan'da "Çita Projesi" adı verilen ve dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitaları yeniden yetiştirmeye yönelik proje kapsamında 8 Namibya çitası, 17 Eylül 2022'de Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Kuno Ulusal Parkı'na getirilmişti. Program kapsamında 18 Şubat'ta da 12 çita daha Namibya'dan ülkeye getirilmişti.

Madya Pradeş eyaletindeki vahşi yaşamı koruma alanı olan Kuno Ulusal Parkı'nda korunan çitalardan birinin önceki gün böbrek yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Çitaların aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle Hindistan'da tamamen yok olan tek büyük etobur olduğu belirtiliyor. Hindistan'daki son çitanın 1947'de Koriya bölgesinde öldüğü tahmin edilirken çitaların neslinin tükendiği 1952'de ilan edilmişti.

*Haberin görseli Hindistan Çevre Bakanı Bhupender Yadav'ın paylaştığı videodan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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