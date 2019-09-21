Neslican Tay, kanser ile mücadele ederken herkese özellikle de kanser hastalarına moral verdi. Kanser yüzünden bacağı kesilmesine rağmen pes etmedi. Hastalığı 4. kez nüksettiğinde doktoru daha önce başvurmadıkları farklı bir kemoterapi yöntemini uygulamaları gerektiğini söyledi. Neslican tekrar sağlığına kavuşmak için tüm acıyı göze alarak tedavisye başladı. Ancak 15 Eylül günü Neslican Tay yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavinin 5. günündeyse henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti. Neslican Tay'ın hayatından detaylar ve kanserle mücadele süreci haberimizde.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyor. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görmeye başladı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi verirken yoğun bakıma alındı. Ancak yoğun bakımdaki 5. gününde Neslican Tay hayatını kaybetti.

NESLİCAN TAY'IN SON MESAJI

Neslican Tay, 15 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun."

NESLİCAN'IN CENAZE TÖRENİ RİZE'DE

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı, cenaze töreni ile ilgili açıklama yaptı. Neslican'ın cenazesi 22 Eylül'de yani yarın memleket, Rize'de Sahil Camii'nde öğlenden sonra kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek. Neslican'ın isteği üzerine, genç kızın cenazesi 2 yıl önce kesildiğinde gömülen bacağının yanına gömülecek. Böylece Neslican'ın vücudu birleştirilmiş olacak.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ NESLİCAN TAY’I UNUTMADI

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Neslican Tay, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında unutulmadı. Fenerbahçeli futbolcular, ellerindeki ''Mücadelen Çok Güzeldi Neslican'' yazılı pankartla sahaya çıkarken sarı-lacivertli taraftarların Okul Açık Tribünü'ne açtıkları pankartta şu ifadeler yer aldı:

''Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican... 1998- ?''

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar ''Neslican Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor'' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

"KISA ÖMRÜNE KOCA İNSANLIĞI SIĞDIRDIN"

Acı haberin hemen ardından sosyal medyada #NeslicanTay etiketiyle başsağlığı mesajı yağdı. Mesajlarda üzüntü ifadelerinin yanı sıra Neslican'ın mücadelesine de vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Yaşama azmi bıraktın geride", Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Milyonlara umut aşıladı", sanatçı Cem Yılmaz "Gülen yüzünle melek olarak kalacaksın" dedi. Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda benzer mesaj geldi.

İşte o mesaj ve paylaşımlardan birkaçı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"Gittin ama giderken güzellikler bıraktın, umut bıraktın, yaşama azmi bıraktın geride #neslicantay Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin."

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 20, 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Mücadelen ve direncin hepimize örnek oldu; yaşama sevincin herkese umut verdi. Mekanın cennet olsun. #NeslicanTay"

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 20, 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

"Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun."

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 20, 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

Verdiğin mücadele ve azminle, genç yaşlı, hepimize ilham kaynağı oldun, #NeslicanTay. Allah mekânını cennet eylesin. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.

— Meral Akşener (@meral_aksener) September 20, 2019

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Gittin, çok üzgünüz çok... Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım. Allah rahmet eylesin. #neslicantay"

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 20, 2019

Haluk Levent:

"Çok üzgünüz çok :( Neslican’ı kaybettik.. Canımız ciğerimiz yandı.. Başımız sağolsun..

— Haluk Levent (@haluklevent) September 20, 2019

Cem Yılmaz:

"Mekanın cennet olsun güzel kardeşim...Kısa ömrüne koca insanlığı sığdırdın.Gülen yüzünle hep bir melek olarak kalacaksın.Çok üzüldük, sen üzülme..."

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) September 20, 2019

Gökhan Özoğuz:

"Hayattır var ile yok arası Bir andır yaşanan Olması gerektiği gibi olması gerektiği an! İyi yolculuklar."

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FATİH ALTAYLI YAZDI

Neslican’ın ardından

Gencecik yaşında, yıllardır sürdürdüğü, hem de büyük bir moralle, yüzündeki kocaman gülücükle sürdürdüğü kanser mücadelesini sonunda kaybetti Neslican Tay.

Herkese bir yaşama azmi aşıladı ve gitti.

Mücadeleden asla vazgeçmemek gerektiğini anlattı ve gitti.

Kazanamayacaksanız bile mücadele etmenin güzelliğini gösterdi ve gitti.

Hakkında çok daha güzel eyler yazacaktır herkes.

Ben ise başka açıdan bakmak istedim bu kayba.

Herkesin mücadelesini nefeslerini tutarak izlediği Neslican’ın ölümünden sonra sosyal medyada üzüntülerini dile getiren ilk iki siyasetçi kimlerdi bir tahmin edin!

Önce Mansur Yavaş, sonra Ekrem İmamoğlu.

Siyasi parti genel başkanları ise gece yarısını geçtiğinde bile hâlâ tek satır yazmamışlardı.

Sonra yazdılar mı bilmiyorum.

Zaten hiçbirini de takip etmiyorum...

Haklılığım da ortada.

Bunu yazmamın nedeni ise şu.

Ne yermek, ne de övmek.

Sadece yeni nesil başarılı siyasetçilerin toplumsal duyarlılıkları çok öne çıkıyor.

Duyarlılık var ise başarı var.

Öfkeyle bağırma dönemi bitiyor, sevgiyle sarılma dönemi başlıyor galiba.

Tabii isteriz ki o sarılma sıcak ve içten olsun.

Hedefe varınca soğumasın, bitmesin...