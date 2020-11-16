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Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında?

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteri ile hafızalara kazınan genç oyuncu Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına Yaprak Dökümü dizisiyle başlamıştı. Neslihan Atagül, kendi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2015 yılında evlenmiştir. Peki Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında? İşte Neslihan Atagül hakkında merak edilen ayrıntılar...

Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında?

Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşıyor. İlk kez Yaprak Dökümü ile ekranlarda yerini alan Neslihan Atagül, Fatih Harbiye, Kara Sevda gibi projelerde yer almıştır.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992'de doğdu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaktadır.

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır.

2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.

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