New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalarak 31.364,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalışla 3.947,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kayıpla 11.685,27 puana indi.

Dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken Amerikan borsasında endeksler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ECB'nin tarihi faiz artırımının ardından yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Powell, Cato Enstitüsü'nün 40. Yıllık Para Konferansı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Fed'in güçlü bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Powell, "İş bitene kadar devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yüksek enflasyon karşısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50'ye çıkararak tarihi faiz artışına gitti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 222 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine gerilemeye devam eden işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşük seviyesine indi. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün belirsiz bir ekonomik görünüme rağmen iş gücü talebinin güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti.