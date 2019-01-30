Fransa Kupası'nda PSG'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Strasbourg maçında sakatlanan Neymar'ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı gündeme bomba gibi düştü. Fransız ekibinden yapılan açıklamaya göre ayak tarak kemiğinden sakatlanan Brezilyalı yıldızın 2.5 ay, yani 10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Manchester United eşleşmesinin iki maçında da forma giymeyeceği kesinleşirken bu durum PSG teknik heyetinde büyük sıkıntı yarattı.