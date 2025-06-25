Neymar'ın geleceği belli oldu!

Brezilya ekibi Santos'ta top koşturan tecrübeli oyuncu Neymar'ın geleceğiyle ilgili kararı belli oldu.

Globo'nun haberine göre; Santos ile olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan yıldız isim, 6 ay daha uzatma yolunu seçti.