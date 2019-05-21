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Nihat Özdemir'e 1'inci Lig'den de tam destek

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir'e Spor Toto 1'inci Lig kulüpleri başkanlarından da tam destek geldi

Nihat Özdemir

Adaylık çalışmalarına devam eden başkan adayı Nihat Özdemir, bu akşam Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan 18 kulübün başkanı ile iftarda bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta 3'üncü Lig kulüp başkanlarının tümünden destek gören Nihat Özdemir, 1'inci Lig kulüplerinin başkanları ile görüştü ve tam destek aldı.

1'inci Lig kulüp başkanları, "Nihat Özdemir gibi tecrübeli bir ismin Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmesi bizler için olumlu ve mutluluk verici. Alt liglerdeki takımlara her zaman desteğini gösterdi. Kendisinin başkan olmasını destekliyoruz" ortak paydasında birleşti. Nihat Özdemir de destekleri için kulüp başkanlarına teşekkür etti.

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