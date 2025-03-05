Nike'ta grev kararı

TÜRK – İŞ Konfederasyonuna bağlı KOOP – İŞ Sendikası ile Nike Retail TK Perakende Tic. Ltd. Şti. arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, başta disiplin kurulu, yemek yardımı, ikramiye, iş güvencesi ve kıdem teşvik primi olmak üzere üyelerin haklarını doğrudan etkileyen konularda uzlaşılamadı. KOOP İŞ Sendikası Yönetim Kurulu, işverenin getirdiği son teklifin de uzlaşmadan uzak olduğunu değerlendirerek grev kararı aldı.

İşveren ile sendika arasında son ana kadar bir anlaşma sağlanamazsa, alınan grev kararı 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.00 itibarıyla tüm iş yerlerinde uygulanacak.

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KOOP İŞ’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sendika olarak, üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirme sorumluluğumuz doğrultusunda, bu süreçte gösterdiğimiz yapıcı tutumun ve sosyal diyalog ilkesine bağlılığımızın devam ettiğini kamuoyuna duyururuz. Taraflar arasında sağlıklı bir iletişim ve işbirliğinin tesis edilmesi ve nihayetinde anlaşmaya varılabilmesi için sosyal diyaloğun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu çerçevede, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşı sağlanabilmesi için, işveren tarafının daha makul ve üyelerimizin hak ve beklentilerini karşılayan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine inanıyoruz.

Aldığımız grev kararının tüm işyerlerinde ve taleplerimizi karşılayacağımız tarihe kadar kararlılıkla uygulanacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Üyelerimizin haklarını savunmak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunmak için verdiğimiz bu mücadelenin, çalışma barışı ve adaletin tesisi için gerekli olduğuna inanıyoruz.”