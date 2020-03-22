Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını açıkladı. Son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapıldığını kaydeden Koca, 277 kişinin daha pozitif çıkmasıyla birlikte toplam sayının 947 olduğunu bildirdi.
Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi.
Koronavirüsten korunmak için evden çıkmamayı tercih eden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral konseleri veriyor.
NİL'DEN KARANTİNA ŞARKISI
'Kanatlarım Var Ruhumda', 'Bu Mudur' ve 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkılarıyla bilinen Nil Karaibrahimgil ise bestelediği 'karantina' şarkısını "Şu anki duygularım” notuyla takipçileriyle paylaştı.
"ŞU ANKİ DUYGULARIM"
İşte Nil Karaibrahimgil'in o paylaşımı:
Nasıl oldu biz de anlamadık
Birden evlerimize kapandık
Dünyayı bir virüs mü ne sarmış
Öldürürmüş hiç şakası yokmuş
Özlüyorum arkadaşlarımı
Annemi, babamı özlüyorum
Sokaktan geçen yabancılara
Omuzumla çarpmayı özlüyorum
Nereye kadar bu karantina?
Sen biliyor musun Valentina?
Çiçekler açıyorlar dışarda
Baharın da hiç haberi yokmuş
Geçecek, bu günler de geçecek
Her şey gibi anısı kalacak
Herkesin bir yanı güçlenecek
Herkesin bir yanı solacak
Yan yana durmayı özlüyorum
Size sarılmayı özlüyorum
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