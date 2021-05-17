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Nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),nisan ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Tarım-ÜFE' de (2015=100),2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.79 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.80 artış gerçekleşti

Nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Tarım-ÜFE' de (2015=100),2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,79 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,80 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,02 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 52.67 İLE TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %38,73 ile lifli bitkiler, %28,38 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar ve %23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %6,92 ile çeltik ve %14,10 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 13.99 İLE TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %13,06 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, %4,01 ile canlı sığırlar (manda dahil),bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve %3,76 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise %2,88 ile çeltik, %2,56 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve %1,00 ile lifli bitkiler oldu.

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 77 maddeden, 14 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 10 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 53 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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