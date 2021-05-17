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Tarım-ÜFE' de (2015=100),2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,79 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,80 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,02 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %3,11, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,44 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %9,03 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 52.67 İLE TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA OLDU



Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %38,73 ile lifli bitkiler, %28,38 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar ve %23,98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %3,58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, %6,92 ile çeltik ve %14,10 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 13.99 İLE TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %13,06 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, %4,01 ile canlı sığırlar (manda dahil),bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve %3,76 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise %2,88 ile çeltik, %2,56 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve %1,00 ile lifli bitkiler oldu.

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 77 maddeden, 14 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 10 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 53 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.