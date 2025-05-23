Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.497,30 %0,23
        DOLAR 39,0280 %0,26
        EURO 44,2679 %0,59
        GRAM ALTIN 4.173,34 %1,21
        FAİZ 44,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,70 %0,74
        BITCOIN 111.036,00 %-0,05
        GBP/TRY 52,6380 %0,63
        EUR/USD 1,1340 %0,52
        BRENT 63,96 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 6.823,41 %1,21
        Haberler Ekonomi Turizm Nisanda yabancı turist sayısı arttı - Turizm Haberleri

        Nisanda yabancı turist sayısı arttı

        Türkiye'nin nisan ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artış ile 3 milyon 900 bin 546 oldu. Türkiye'yi nisan ayında tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında İngiltere ve Almanya dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nisanda yabancı turist sayısı arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye bu yılın ilk 4 ayında toplam 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçiyi ağırladı.

        Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 10 milyon 590 bin 9’unu yabancılar 2 milyon 154 bin 75’ini de yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

        Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.

        Almanya’yı 977 bin 152 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Bulgaristan ve İngiltere de sırasıyla en çok ziyaretçinin geldiği diğer ülkeler oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

        ALMANYA ZİRVEDE

        Türkiye’nin nisan ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artış ile 3 milyon 900 bin 546 oldu.

        Türkiye’yi nisan ayında tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında İngiltere ve Almanya dikkat çekti.

        En çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya olurken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,32 artış yaşandı. Türkiye’ye nisan ayında gelen Alman ziyaretçi sayısı 571 bin 42 oldu.

        Rusya Federasyonu’nun 375 bin 820 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada 373 bin 922 kişiyle üçüncü sırayı paylaşan İngiltere’de yüzde 13,27 artış oranına ulaşıldı. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başlıyor!
        Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başlıyor!
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı Haremi'ndeki has odalar ziyarete açıldı
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 2 gözaltı kararı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?