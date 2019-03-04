Pana Film’in, Show TV’de dün akşam izleyicileriyle buluşan ve büyük beğeni toplayan dizisi ‘Nöbet’in ilk bölümünde heyecan eksik olmadı. Tüm Türkiye’nin merak ve heyecanla beklediği dizi, aksiyon ve çatışma dolu sahneleriyle izleyenlerden tam not aldı. Dizide terör örgütünün hain bir plan peşinde olduğunu fark eden Barış Binbaşı, Jandarma Kuvvetleri’ne kurulan pusuyla karşı karşıya kaldı. Aksiyon dolu bölümün final sahnesinde saldırıyı önlemek için harekete geçen Barış Binbaşı’nın olduğu araç, patlayıcıların infilak etmesiyle savruldu.

SOSYAL MEDYA #NÖBET TUTTU!

Dizi, #Nöbet etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 7 saat dünyada ise 1 saat 50 dakika TT listesinde kaldı. Nöbet ilk bölümüyle; ABC1’de yüzde 4.46 rating ve yüzde 9.79 izlenme payı, AB’de yüzde 3.81 rating ve yüzde 8.86 izlenme payı, Total’de ise yüzde 4.32 rating ve yüzde 9.23 izlenme payı elde etti.

‘NÖBET’ İLK BÖLÜMÜYLE YÜREKLERİ DAĞLADI!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay Elmalı’daki amansız mücadelesini konu alan dizinin havaalanı sahnesi bölüme damga vurdu. Binbaşı Barış Kalender, bir şehidin cenazesi ile karşı karşıya geldi. Askerler hüzün dolu bir törenle şehidi, uçaktan alıp cenaze aracına taşıdığı sırada Binbaşı Barış’ın oğlunun “Asker abiler ne yapıyor baba?” sorusu izleyenlerin boğazını düğümledi.

BARIŞ KALENDER VE ZİYA CEVRAN KARŞI KARŞIYA!

Geldiği ilk gün devriyeye çıkan Binbaşı Barış; devre arkadaşı ve yakın dostunu öldüren teröristi bulmak için ant içen Yüzbaşı Yiğit’le tanıştı. Postacı Namık, bölgenin zenginlerinden Ziya Cevran’ın kızı Selvi’yi kaçırınca Barış Binbaşı çıkacak huzursuzluğu engellemek için genç aşıkları buldu ve himayesine aldı. Binbaşı Barış, Ziya Cevran’ın oğlu Ferit ve kalabalık bir grupla nizamiyenin önüne gelmesiyle onların çok sorun çıkaracağını ve kontrol altında tutulmaları gerektiğini anladı. Tüm bunlar olurken Yiğit Yüzbaşı, Jiyan ile ilgili bir istihbarat alınca timiyle beraber peşine düştü.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hatay Elmalı’da gerçekleşen saldırıyı haberlerden öğrenen Ayşe Kalender’in, eşi Binbaşı Barış için gözyaşı döktüğü yeni bölüm tanıtımında Barış Binbaşı’yı isyan ettiren sır merak uyandırıyor. Yöre halkı teröristler tarafından kaçırılan kadın ve çocuklar için endişelenirken, Jandarma Kuvvetleri hemen harekete geçiyor. Aksiyon ve çatışmanın hız kesmeden devam ettiği tanıtımda, Yiğit Yüzbaşı’nın eşi Zeynep’in kaçırılanlardan biri olması heyecanı yükseltiyor.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

NÖBET NEREDE ÇEKİLİYOR?

'Nöbet'in çekimleri Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleştiriliyor.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!